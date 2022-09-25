ЕС отреагировал на протесты в Иране из-за смерти задержанной девушки

Евросоюз осудил жесткое подавление иранскими силовиками протестов, вспыхнувших из-за смерти Махсы Амини, задержанной "полицией морали", и поднимет этот вопрос на ближайшем заседании Совета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал спикер Европейской службы по внешним делам Петер Стано.

"Поступает все больше сообщений о том, что, несмотря на призывы к сдержанности, реакция иранских силовиков на протесты была непропорциональной и привела к смертям и большому количеству раненых... Для ЕС и стран-членов масштабное и непропорциональное применение силы против мирных протестующих неприемлемо", - отметил он, осудив также решение Ирана ограничить доступ к сети и мессенджерам.

ЕС призывает Иран соблюдать принципы Международного пакта о гражданских и политических правах, стороной которого является в том числе Иран, и призывает Иран разблокировать доступ к информации, назвать реальное количество погибших и задержанных, отпустить людей, которые не совершали агрессивных действий и обеспечивать задержанным достойное обращение.

"Убийство Махсы Амини должно быть расследовано должным образом и причастные к ее смерти, ответственность которых будет доказана, должны быть наказаны. Мы принимаем во внимание заявление президента Ирана по этому поводу.

ЕС продолжит рассматривать все доступные варианты действий перед следующей встречей своих министров иностранных дел, чтобы отреагировать на убийство Махсы Амини и то, как иранские силовики отреагировали на протесты", - отметил спикер.

Протесты в Иране начались 16 сентября, когда стало известно о смерти девушки, задержанной за якобы неправильное ношение хиджаба.