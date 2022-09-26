Коаліція правих партій з партіями-"друзями Путіна" перемагає на виборах у Італії

Праві та крайні праві партії за попередніми даними здобувають впевнену перемогу на парламентських виборах у Італії.

Про це свідчать кілька екзитполів, результати яких оприлюднені після закриття дільниць.

Зокрема, опитування, яке провів телеканал Sky Tg24, свідчить, що права коаліція здобуває 42%, ліві – 28,3%, популісти з "5 зірок" - 16,4%

Схожі дані наводить опитування, яке замовляла агенція RAI. За її даними і у нижній, і у верхній палаті парламенту Італії правий блок отримує 41-45% (серед них лідирують "Браття Італії" з 22-26% голосів), ліві мають 25,5-29,5% (лідирують демократи із 17-21%)

Ще важливіше те, що RAI наводить також прогнозний розподіл місць, який суттєво відмінний за рахунок змішаної партійно-мажоритарної системи. За ним, праві партії отримують самостійну впевнену більшість в обох палатах.

У нижній Палаті депутатів вони отримують 227-257 з 400 мандатів, у верхній палаті, Сенаті, праві отримують 111-131 з 200 мандатів.

Таким чином, стає практично гарантованим призначення прем’єр-міністром Джорджії Мелоні, профіль якої публікувала ЄвроПравда. Партія Мелоні "Брати Італії" має у ЄС імідж праворадикалів, та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

Окрім Братів Італії, до коаліції увійшла партія Берлусконі "Вперед Італія", Сільвіо Берлусконі, а також "Ліга" Маттео Сальвіні, що були відомі як відкриті союзники Путіна

Про вибори та очікування від них читайте у статті "Коаліція з "друзями Путіна""