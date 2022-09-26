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Коалиция правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии

Понедельник, 26 сентября 2022, 01:05

Правые и крайние правые партии по предварительным данным одерживают уверенную победу на парламентских выборах в Италии.

Об этом свидетельствуют несколько экзит-поллов, результаты которых обнародованы после закрытия участков, сообщает Европейская правда.

В частности, опрос, проведенный телеканалом Sky Tg24, свидетельствует, что правая коалиция получает 42%, левые – 28,3%, популисты из "5 звезд" - 16,4%.

Похожие данные приводит опрос, который заказывало агентство RAI. По его данным и в нижней, и в верхней палате парламента Италии правый блок получает 41-45% (среди них лидируют "Братья Италии" с 22-26% голосов), левые имеют 25,5-29,5% (лидируют демократы из 17-21%)

Еще важнее то, что RAI приводит также прогнозное распределение мест, существенно отличающееся за счет смешанной партийно-мажоритарной системы. Правые партии получают самостоятельное уверенное большинство в обеих палатах.

В нижней Палате депутатов они получают 227-257 из 400 мандатов, в верхней палате, Сенате, правые получают 111-131 из 200 мандатов.

Таким образом, становится практически гарантированным назначение премьер-министром Джорджии Мелони, профиль которой публиковала ЕвроПравда. Партия Мелони "Братья Италии" имеет d ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

Кроме Братьев Италии, в коалицию вошла партия "Вперед Италия", Сильвио Берлускони, а также "Лига" Маттео Сальвини, известные как открытые союзники Путина.

О выборах и ожиданиях от них читайте в статье "Коалиция с "друзьями Путина""

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Италия

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