Ультраправа, що підтримує Україну: що відомо про ключову кандидатку в прем'єри Італії

Джорджія Мелоні під час мітингу у Мілані. 11 вересня 2020 року

25 вересня в Італії відбудуться дострокові парламентські вибори. Після падіння проукраїнського уряду технократів Маріо Драгі в Україні на них чекають з обережністю.

З великою ймовірністю, влада у Римі перейде до рук ультраправого альянсу. До нього увійдуть політсили "друзів Путіна" Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі. Очолить уряд, швидше за все, ультраправа популістська партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні. Не надто знана в Україні політична сила з неофашистським корінням має найбільші симпатії серед італійців.

Саме Джорджія Мелоні готується сісти у крісло наступного прем’єр-міністра, яке відійде їй за домовленістю як очільниці найпопулярнішої політсили, якщо опитування справдяться і "Брати Італії" виграють.

У такому випадку 45-річна Джорджія Мелоні стане першою жінкою-прем’єром Італії – а одночасно першим ультраправим лідером однієї з провідних економік ЄС.

Хто така Джорджія Мелоні та чого від неї чекати? Чи опинилась під загрозою італійська допомога Україні у війні з Росією?

Помста батьку та привид Муссоліні

Своє дитинство Джорджія Мелоні провела в римському районі Гарбателлі – бастіоні лівих, де проживає робітничий клас. Родину рано покинув батько, який переїхав на Канарські острови, а виховувала доньку мати – прихильниця правих поглядів, що писала любовні романи.

Згодом Мелоні допустить, що тяжіла праворуч, аби помститися батьку, який був комуністом.

Свою політичну кар’єру вона почала підлітком, у 15 років, у лавах неофашистської організації "Молодіжний фронт". Він був молодіжним крилом "Італійського соціального руху", створеного після Другої світової війни послідовниками Беніто Муссоліні.

"Брати Італії", чия назва походить від першого рядка гімну країни, є прямим політичним спадкоємцем "Італійського соціального руху".

Донині "Брати Італії" зберігають логотип цієї неофашистської організації – зелено-біло-червоний вогонь, що у правих колах символізує вічне полум’я на могилі Муссоліні. Мелоні категорично відмовилася змінювати емблему, заявляючи, що вона не має нічого спільного з фашизмом, а віддає шану італійським правим.

Нині ЗМІ згадують, як у юності Мелоні сказала французькому телебаченню, що "Муссоліні був хорошим політиком, оскільки все, що він робив, він робив для Італії".

Утім, тепер, переконує Мелоні, її погляди змінилися.

Вона яскрава у своїх запевненнях, що фашизм для її партії – далеке минуле. Мелоні засудила расові закони Муссоліні, його авторитаризм і вступ у Другу світову війну на боці Гітлера.

Сьогодні, каже політикиня, у "Братах Італії" немає місця ностальгії за фашизмом, а його спадок – на смітнику історії.

"Кожного разу, коли йдуть вибори, б'ють у фашистський дзвін. Ви бачите, як це смішно, коли вони викопують відео, зроблені, коли мені було 15", – коментує давній відеозапис лідерка "Братів Італії".

Своєю поміркованою позицією Мелоні змогла стерти асоціації з неофашизмом до тієї міри, щоб завоювати ширші симпатії італійців.

Проте – і це показовий момент – партія Мелоні висунула онуку Муссоліні на виборах до міської ради Рима, а правнука "дуче" – на виборах до Європарламенту.

В стилі Орбана та Ле Пен

Нині Джорджію Мелоні частіше порівнюють не з віддаленими історичними діячами, а з сучасними політиками – популістами в стилі Віктора Орбана, Найджела Фараджа та Марін Ле Пен.

Мелоні стала обличчям європейських правих консерваторів. Вона очолює "Європейських консерваторів і реформістів" – групу євроскептиків у Європейському парламенті, до якої також належать польська "Право і справедливість", "Шведські демократи" та "Голос" з Іспанії.

У Мелоні – тісні стосунки з консерваторами США. Вона представляла європейських політиків на Конференції консервативних політичних дій (CPAC), яка збирає прихильників Дональда Трампа. А колишній головний радник експрезидента Стів Беннон навіть розхвалював Мелоні як майбутню італійську Маргарет Тетчер.

Радикальні погляди Джорджії Мелоні напевне стануть причиною для майбутніх суперечок з Брюсселем. Найкраще їх висвітлює уривок з її промови, виголошеної у червні під час передвиборчої кампанії іспанських ультраправих.

"Так – традиційній родині, ні – ЛГБТ-лобі. Так – культурі життя, ні – абортам. Так – християнським принципам, ні – ісламістському насильству. Так – безпечним кордонам, ні – масовій імміграції. Так – нашим співгромадянам, ні – міжнародним фінансам. Так – суверенітету народів, ні – бюрократам у Брюсселі, так – нашій цивілізації, ні – тим, хто хоче її знищити…".

Публіка зустрічала маніфест Мелоні оваціями, на що та відповіла: "Хай живе Іспанія. Хай живе Італія. Хай живе Європа патріотів".

Разом з тим Мелоні не плекає радикальних євроскептичних поглядів. Вона не планує виводити країну з ЄС чи відмовлятися від євро. Однак вважає, що попередні уряди були надто лагідними до Брюсселя, і обіцяє більш жорсткий підхід задля "захисту національних інтересів".

Якщо я виграю, для Європи веселощі закінчаться",

пообіцяла виборцям Мелоні.

А от що не закінчиться у разі її перемоги, то це політичні суперечки та скандали.

Один з останніх пов’язаний з відео з громадянкою України, яке Мелоні опублікувала у своєму Twitter. Вона виклала сцену зґвалтування української жінки шукачем притулку з Гвінеї у місті П’яченца, щоб використати її для своєї антиміграційної риторики та обіцянки "зміцнити закон і порядок" після перемоги.

Здійнялась хвиля обурення, а Мелоні звинуватили в експлуатації жертви сексуального насильства заради виборів.

Будучи противницею масової міграції, Мелоні заявляла про існування плану масштабного переселення з Африки до Італії для знищення італійського народу, щоб "краще контролювати населення".

Вона також нападала на компанію "Дісней" через ймовірні гомосексуальні стосунки у мультфільмі "Крижане серце 2", а днями "Брати Італії" попросили національне мовлення не транслювати епізод популярного мультсеріалу "Свинка Пеппа" через показ у ньому одностатевої пари.

Брати за зброю

Хоча нині перемога "Братів Італії" здається неуникною, кілька років тому повірити у неї було складно. На парламентських виборах 2018 року партія набрала трохи більше ніж 4%. Нині їй пророкують підтримку кожного четвертого виборця.

Пояснень такому стрімкому зростанню є декілька.

Джорджія Мелоні плекала свій образ матері та патріотки і фактично не була у владі.

У 31 рік вона стала міністром у справах молоді в уряді Сільвіо Берлусконі, але з 2011 року не займала жодних урядових посад.

До слова, у стосунках з Берлусконі в минулому між ними пробігла чорна кішка.

Кілька років тому він відмовив вагітній Мелоні у балотуванні на посаду мера Рима, сказавши, що "мати не може бути мером". Це її не зупинило від участі у боротьбі, хоча вибори вона й не виграла.

Але повернемось до популярності "Братів Італії". Протягом останнього законодавчого періоду вони були єдиною відкрито опозиційною партією та виграли від невдоволення італійців чинною владою, поки у тій вирували коаліційні чвари.

Погляди Мелоні більш послідовні та вважаються стриманішими, ніж у її майбутнього партнера по коаліції Маттео Сальвіні, чий електорат вона "відкусила".

Та вкрай важливо, що на відміну від інших ультраправих вона зайняла поміркованішу позицію щодо зовнішньої політики та війни в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Мелоні переконує, що виступає за всі зусилля ЄС та НАТО у допомозі Києву. Вона підтримала лінію Маріо Драгі щодо надання допомоги Україні.

Будучи в опозиції, "Брати Італії" голосували за надання військової підтримки нашій державі, яку ініціював уряд.

На відміну від Сальвіні, який постійно скаржиться на шкоду санкцій для Італії та вимагає їх переглянути, Мелоні підтримує і їх.

"Я розумію точку зору багатьох щодо санкцій, але питання складніше: я вважаю, що Італія повинна продовжувати підтримувати Україну. Війна – це вершина айсберга конфлікту, це війна за перебудову світового балансу. Якщо Україна впаде, найбільше заплатять європейці, виграють китайці. Ми опинимося в китайській сфері впливу, і я не хочу закінчити там", – каже вона.

Нещодавно до Києва прибув з візитом однопартієць Мелоні, сенатор Адольфо Урса. Він запевнив, що "Італія підтримує Україну разом з європейськими партнерами і західними союзниками".

Тож наразі Мелоні та її партія не дали жодних сигналів про те, що у питаннях зброї та санкцій можуть вийти за єдину лінію євроатлантичних союзників.

Та вочевидь у майбутній коаліції буде чимало суперечок на цю тему. Ні Берлусконі, ні Сальвіні не давали приводів сподіватися на їхню чітку проукраїнську позицію.

Але Мелоні переконує, що не має наміру відмовлятися від підтримки України заради іміджу стабільної Італії в очах міжнародних партнерів. Треба, каже вона, покінчити з шаблонним образом країни як легковажної нації "спагетті та мандолін".

Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"