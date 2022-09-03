У Чехії через аварію на каруселі постраждали 17 людей

Щонайменше 17 людей постраждали внаслідок аварії з великою ланцюговою каруселлю у чеському місті Гавіржов.

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 15:15 у центрі міста. Це була екстремальніша версія ланцюгової каруселі. Конструкція з сидіннями підіймалася над центральною колоною на висоту близько 15 метрів.

У міру спуску обертання мало закінчитися, проте через технічну несправність цього не сталося.

Поліція повідомила, що люди зазнали травм, коли атракціон опустився, але продовжував обертатися. "Вони отримали травми через те, що врізалися у поручні. Ми розслідуємо, що саме сталося", - сказав представник Моравсько-Сілезької поліції.

Представник екстрених служб додав, що на місце прибуло п'ять бригад швидкої медичної допомоги. Більшість постраждалих отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості. Травми двох людей важкі, але їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, на Майорці 11 людей, у тому числі четверо неповнолітніх, отримали поранення різного ступеня тяжкості, коли вагон туристичного поїзда перекинувся в муніципалітеті Феланіч.

Раніше у місті Гюнцбург на півдні Німеччини в парку "Леголенд" зіштовхнулися два вагони на американських гірках – постраждала 31 людина, одна з них отримала серйозні травми.