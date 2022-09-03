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В Чехии из-за аварии на карусели пострадали 17 человек

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Суббота, 3 сентября 2022, 21:39

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате аварии с большой цепной каруселью в чешском городе Гавиржов.

Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 15:15 в центре города. Это была более экстремальная версия цепной карусели. Конструкция с сиденьями возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

 

По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.

Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться. "Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что именно произошло", — сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух человек тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

Напомним, на Майорке 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения разной степени тяжести, когда вагон туристического поезда перевернулся в муниципалитете Феланич.

Ранее в городе Гюнцбург на юге Германии в парке "Леголенд" столкнулись два вагона на американских горках – пострадал 31 человек, один из них получил серьезные травмы.

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Чехия инциденты

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