У Польщі побоюються проникнення ДРГ з території України

Нинішні проблеми на польсько-українському кордоні пов’язуються в Польщі зі знаходженням зброї в українських машинах, що прямують на її територію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на економічному форумі в польському місті Карпач заявив депутат Сейму Польщі Павел Крутуль.

Ця заява була зроблена під час дискусії щодо збільшення часу перевірки українських легкових і вантажних машин на українсько-польському кордоні. Багато учасників дискусії казали, що Польща нічого не робить для прискорення проходження кордону.

На це депутат Крутуль, який є членом підкомісії з модернізації поліції та прикордонної служби Сейму, заявив, що останнім часом прикордонники фіксували факти провезення зброї з України в Польщу.

"Ми побоюємось, що таким чином диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в Польщу, тому ми маємо діяти відповідно і перестраховуємося", – заявив він.

Нагадаємо, в понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.

Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".

Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".

У вівторок Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".