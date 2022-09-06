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В Польше опасаются проникновения ДРГ с территории Украины

эксклюзив
Вторник, 6 сентября 2022, 22:07

Нынешние проблемы на польско-украинской границе увязываются в Польше с нахождением оружия в украинских машинах, направляющихся на ее территорию.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на экономическом форуме в польском городе Карпач заявил депутат Сейма Польши Павел Крутуль.

Это заявление было сделано в ходе дискуссии по поводу увеличения времени проверки украинских легковых и грузовых машин на украинско-польской границе. Многие участники дискуссии говорили, что Польша ничего не делает для ускорения прохождения границы.

На это депутат Крутуль, являющийся членом подкомиссии по модернизации полиции и пограничной службы Сейма, заявил, что в последнее время пограничники фиксировали факты провоза оружия из Украины в Польшу.

"Мы опасаемся, что таким образом диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Польшу, поэтому мы должны действовать соответственно и перестраховываемся", – заявил он.

Напомним, в понедельник группа польских водителей заблокировала пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Украиной.

Забастовщики требовали открытия коридора для пропуска пустых грузовиков, увеличения числа работников фитосанитарной и таможенной служб для ускорения проверок, а также возвращения разрешений для украинских водителей, которые едут в Польшу – то есть фактической отмены "транспортного безвиза".

Украинская сторона утверждает, что проблема в пересечении границы кроется именно с польской стороны, где "ежедневно проверяли все меньше и меньше автомобилей".

Во вторник Украина с Польшей во вторник достигли предварительной договоренности для разблокирования движения на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

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