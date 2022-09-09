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Лідер "партії Меркель" заявив, що дозволив би передачу Україні 100 БМП Marder

П'ятниця, 9 вересня 2022, 18:05

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц закликав федеральний уряд збільшити постачання військової допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel та DW, таке Мерц заявив на партійному з’їзді ХДС у п’ятницю.

"У союзі з Вільною демократичною партією та "Зеленими" я зміг би видати дозвіл на експорт 100 бойових машин піхоти Marder в Україну", – сказав політик.

Він додав, що повномасштабна війна Росії проти України є також "атакою на нашу свободу".

Тим, хто критикує постачання озброєнь Києву, він відповів: "Якщо Росія змусить зброю замовкнути, війні прийде кінець. Якщо Україна складе зброю, настане кінець територіальному суверенітету цієї країни – ось у чому різниця".

Ще у квітні стало відомо, що дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти Marder.

У червні там заявили, що декілька БМП Marder вже пройшли модернізацію і можуть бути доставлені в Україну негайно. Тим не менш, поки цього не сталося.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками.

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Німеччина Війна з РФ

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