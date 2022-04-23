Німецька компанія просить у Берліна дозвіл на постачання Україні 100 БМП Marder - ЗМІ

Дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду в Берліні за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти Marder.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Компанія Rheinmetall Landsysteme готова продати БМП Україні "в найкоротші терміни", причому першу партію, за цими даними, можна поставити Києву "протягом кількох тижнів".

Запит надійшов до Міністерства економіки Німеччини, після чого його негайно передали до Федеральної ради безпеки, до якої, крім глави уряду Німеччини Олафа Шольца, входять керівник відомства канцлера, а також міністри закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції.

Це означає, що найближчими днями цей орган має вирішити: чи готовий Берлін на пряме постачання важкого озброєння з Німеччини в Україну. Зазначається, що це перша подібна заявка з початку війни Росії проти України.

Раніше заступник генерального інспектора Бундесверу Маркус Лаубенталь відкинув можливість постачання важкого озброєння Києву. За його словами, німецькі БМП Marder необхідні Німеччині, зокрема, для виконання різних зобов'язань у складі формувань НАТО.

Але за кілька днів глава МЗС Анналена Бербок сказала, що Німеччина вивчає, яке додаткове обслуговування та боєприпаси будуть потрібні її бойовим машинам піхоти Marder, щоб Україна могла їх використати.