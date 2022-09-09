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Лидер "партии Меркель" заявил, что разрешил бы передачу Украине 100 БМП Marder

Пятница, 9 сентября 2022, 18:05

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц призвал федеральное правительство увеличить поставки военной помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel и DW, Мерц заявил на партийном съезде ХДС в пятницу.

"В союзе с Свободной демократической партией и "Зелеными" я смог бы выдать разрешение на экспорт 100 боевых машин пехоты Marder в Украину", – сказал политик.

Он добавил, что полномасштабная война России против Украины является также "атакой на нашу свободу".

Тем, кто критикует поставки вооружений Киеву, он ответил: "Если Россия заставит оружие замолчать, войне придет конец. Если Украина сложит оружие, придет конец территориальному суверенитету этой страны – вот в чем разница".

Еще в апреле стало известно, что дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты Marder.

В июне там заявили, что несколько БМП Marder уже прошли модернизацию и могут быть доставлены в Украину немедленно. Тем не менее, пока этого не вышло.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, происходит в координации с союзниками.

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