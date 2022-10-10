У Польщі перевіряють стан бомбосховищ

Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік у коментарі Polsat News, пише "Європейська правда".

"Ми маємо 62 000 таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їх стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми вживемо заходів щодо їх адаптації", - сказав Васік.

За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.

"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.

Раніше Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс обговорив допомогу у захисті українського неба.