Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Польщі перевіряють стан бомбосховищ

Понеділок, 10 жовтня 2022, 18:39

Пожежні служби Польщі перевіряють стан бомбосховищ країни та складають опис.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік у коментарі Polsat News, пише "Європейська правда".

"Ми маємо 62 000 таких об'єктів по всій країні. Пожежники перевіряють їх стан, оснащення та придатність до експлуатації. Якщо вони не придатні, ми вживемо заходів щодо їх адаптації", - сказав Васік.

За його словами, Польща не перебуває під загрозою, але готується до найгіршого сценарію.

"Це рутинна діяльність. Цю акцію було заплановано деякий час тому", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії.

Раніше Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс обговорив допомогу у захисті українського неба.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Іспит для Байдена і шанс для Трампа: які наслідки матимуть проміжні вибори у США

Перемога на проміжних виборах у США республіканців (а точніше – трампістів) здатна створити невизначеність у питанні подальшої підтримки України.
10 жовтня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні