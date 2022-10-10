В Польше проверяют состояние бомбоубежищ
Понедельник, 10 октября 2022, 18:39
Пожарные службы Польши проверяют состояние бомбоубежищ страны и составляют опись.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик в комментарии Polsat News, пишет "Европейская правда".
"У нас есть 62 000 таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если какие-то непригодны, мы примем меры по их адаптации", - сказал Васик.
По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к худшему сценарию.
"Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад, - добавил он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.
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