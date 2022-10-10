В Польше проверяют состояние бомбоубежищ

Пожарные службы Польши проверяют состояние бомбоубежищ страны и составляют опись.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик в комментарии Polsat News, пишет "Европейская правда".

"У нас есть 62 000 таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если какие-то непригодны, мы примем меры по их адаптации", - сказал Васик.

По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к худшему сценарию.

"Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад, - добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России.