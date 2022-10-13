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Нідерланди виділяють 70 млн євро для ремонту опалення в Україні

Четвер, 13 жовтня 2022, 19:36

Міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про виділення 70 мільйонів євро для забезпечення опалення в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими", – написала Шрайнемахер у Twitter.

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Із повідомлення випливає, що кошти будуть виділені через спеціальний фонд Світового банку, який був створений для проходження Україною зимового сезону.

Напередодні міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

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