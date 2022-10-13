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Нидерланды выделяют 70 млн евро для ремонта отопления в Украине

Четверг, 13 октября 2022, 19:36

Министр внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер объявила о выделении 70 миллионов евро для обеспечения отопления в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С приближением зимы проблемы для украинцев только обостряются. Дома, водопроводы и отопления требуют срочного ремонта. Сообщила Всемирному банку от имени Нидерландов, что я уже предоставляю 70 миллионов евро специально для этой зимы", - написала Шрайнемахер в Twitter.

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Из сообщения следует, что средства будут выделены через специальный фонд Всемирного банка, который был создан для прохождения Украиной зимнего сезона.

Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро для усиления защиты неба.

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Нидерланды

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