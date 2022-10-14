Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

З початку липня РФ захопила всього кілька населених пунктів - британська розвідка

П'ятниця, 14 жовтня 2022, 08:49

За останні дні сили РФ просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград біля Бахмута, однак інших населених пунктів, захоплених від початку липня росіянам, було мало, якщо вони взагалі були.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що за останні три дні проросійські сили здійснили тактичне просування у напрямку до центру Бахмута на Донеччині. Частини 2-го армійського корпусу проросійського "ополчення" Луганської області, ймовірно, просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград на південь від міста.

Британська розвідка: росіяни очікують на бої у Херсоні

Однак, інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими військами чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, йдеться у повідомлення..

У огляді також підкреслюють, що сили, очолювані приватною військовою компанією "Група Вагнера", досягли певних успіхів на Донбасі: "Вагнер", ймовірно, як і раніше, бере активну участь у бойових діях у Бахмуті.

Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на район Краматорськ-Слов'янськ, який є найбільшою міською агломерацією Донецької області під контролем України.

"Росія продовжує проводити наступальні операції у центрі Донбасу і дуже повільно просувається вперед. Проте загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили", - сказано у зведенні.

Раніше британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ, а також пояснила, чому РФ наступає на Бахмут попри тиск ЗСУ на інших напрямках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Війна з РФ

Статті

Смуга перешкод на шляху до ЄС: досвід Західних Балкан, що має допомогти Україні

Україні доведеться "платити" за чужі помилки виконанням нових, щоразу жорсткіших вимог Брюсселя до кандидатів...
14 жовтня 2022 — Альона Гетьманчук, Київ-Загреб-Подгориця-Скоп’є

Непотрібний союзник: навіщо Києву розколювати білоруську опозицію

Штучний розкол серед білоруської опозиції здатний лише послабити її вплив всередині Білорусі. І це буде явно не на користь Україні.
13 жовтня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Угорське гальмо. Як Брюссель відкладає подальше зближення України та Молдови з ЄС

Якщо Єврокомісія справді прагне стати геополітичною, то має зрозуміти, наскільки небезпечною є її політика щодо України та Молдови...
13 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Кишинів-Прага-Київ