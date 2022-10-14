З початку липня РФ захопила всього кілька населених пунктів - британська розвідка

За останні дні сили РФ просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград біля Бахмута, однак інших населених пунктів, захоплених від початку липня росіянам, було мало, якщо вони взагалі були.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що за останні три дні проросійські сили здійснили тактичне просування у напрямку до центру Бахмута на Донеччині. Частини 2-го армійського корпусу проросійського "ополчення" Луганської області, ймовірно, просунулися до населених пунктів Опитне та Іванград на південь від міста.

Однак, інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими військами чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були, йдеться у повідомлення..

У огляді також підкреслюють, що сили, очолювані приватною військовою компанією "Група Вагнера", досягли певних успіхів на Донбасі: "Вагнер", ймовірно, як і раніше, бере активну участь у бойових діях у Бахмуті.

Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як підготовку до наступу на район Краматорськ-Слов'янськ, який є найбільшою міською агломерацією Донецької області під контролем України.

"Росія продовжує проводити наступальні операції у центрі Донбасу і дуже повільно просувається вперед. Проте загальний оперативний задум підривається українським тиском на її північний та південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів та живої сили", - сказано у зведенні.

Раніше британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ, а також пояснила, чому РФ наступає на Бахмут попри тиск ЗСУ на інших напрямках.