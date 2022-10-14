С начала июля РФ захватила всего несколько населенных пунктов – британская разведка

За последние дни силы РФ продвинулись к населенным пунктам Опытное и Иванград близ Бахмута, однако других населенных пунктов, захваченных с начала июля россиянам, было мало, если они вообще были.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что за последние три дня пророссийские силы совершили тактическое продвижение по направлению к центру Бахмута Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса пророссийского "ополчения" Луганской области, вероятно, продвинулись в населенные пункты Опытное и Иванград к югу от города.

Однако других населенных пунктов, захваченных регулярными российскими войсками или сепаратистскими силами с начала июля, было немного, если они вообще были, говорится в сообщении.

В обзоре также подчеркивают, что силы, возглавляемые частной военной компанией "Группа Вагнера", достигли определенных успехов на Донбассе: "Вагнер", вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте.

Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорск-Славянск район, который является крупнейшей городской агломерацией Донецкой области под контролем Украины.

"Россия продолжает проводить наступательные операции в центре Донбасса и очень медленно продвигается вперед. Однако общий оперативный замысел подрывается украинским давлением на ее северный и южный фланги, а также острой нехваткой боеприпасов и живой силы", - говорится в сводке.

Ранее британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ, а также объяснила, почему РФ наступает на Бахмут, несмотря на давление ВСУ по другим направлениям.