ЄС обговорить можливість санкцій проти Ірану через передачу дронів Росії – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок обговорять передачу іранських безпілотників Росії і можуть дійти політичної згоди щодо майбутніх санкцій, пов'язаних із такою діяльністю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

Україна повідомила про серію російських атак із використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136 протягом останніх тижнів. Іран заперечує постачання безпілотників до Росії.

За словами дипломатів, які посилаються на підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю в понеділок у Люксембурзі, було проведено аналіз активності безпілотників, і тепер ця тема стоїть на порядку денному.

У понеділок не очікується остаточного рішення щодо санкційного списку, але можлива політична угода, яка підготує ґрунт для санкцій на більш пізньому етапі.

ЄС у понеділок має намір запровадити заборони на поїздки і заморозити активи приблизно 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, що почалися минулого місяця після смерті в поліції 22-річної Махси Аміні.

Британська розвідка раніше повідомила, що Росія розгорнула безпілотні літальні апарати іранського виробництва принаймні з серпня 2022 року, зокрема дрони-камікадзе варіант "Shahed-136".