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ЕС обсудит возможность санкций против Ирана из-за передачи дронов России - СМИ

Пятница, 14 октября 2022, 19:21

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсудят передачу иранских беспилотников России и могут прийти к политическому соглашению о будущих санкциях, связанных с такой деятельностью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Украина сообщила о серии российских атак с использованием беспилотников иранского производства Shahed-136 в последние недели. Иран отрицает поставку беспилотников в Россию.

По словам дипломатов, ссылающихся на подготовительные встречи перед министерской встречей в понедельник в Люксембурге, был проведен анализ активности беспилотников, и теперь эта тема стоит на повестке дня.

В понедельник не ожидается окончательного решение относительно санкционного списка, но возможно политическое соглашение, которое подготовит почву для санкций на более позднем этапе.

ЕС в понедельник намерен ввести запреты на поездки и заморозить активы примерно 15 иранцев, причастных к подавлению демонстраций, начавшихся в прошлом месяце и последовавших за смертью в полиции 22-летней Махсы Амини.

Ранее британская разведка заявила, что Россия развернула беспилотные летательные аппараты иранского производства, по крайней мере, с августа 2022 года, в том числе дроны-камикадзе вариант "Shahed-136".

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Иран Война с РФ санкции

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