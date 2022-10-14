Біля посольства РФ у Варшаві з'явиться Алея жертв російської агресії

Варшавська міська рада в четвер ухвалила рішення перейменувати пішохідно-велосипедний маршрут, розташований вздовж вулиці Бельведерської біля посольства Росії, на Алею жертв російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

За відповідну постанову проголосували 55 варшавських депутатів, проти висловилися двоє.

"Назва відповідає запропонованому місцю розташування, враховуючи триваючу… російську агресію проти України. Крім того, найменування має на меті спровокувати, примусити до роздумів та дій російську державу", – йдеться в обґрунтуванні постанови.

Документ (а отже, і перейменування), набуде чинності через 14 днів після його опублікування в офіційному віснику.

Водночас, як пише Gazeta Wyborcza, не всі поділяють рішення про перейменування. Так, юридична служба Варшавської міськради вважає назву задовгою, а обраний для неї відтинок вулиці – негідним жертв жорстокої війни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в європейських містах почали масово перейменовувати вулиці, на яких розташовані російські посольства.

Лише нещодавно міська рада польського Білостока ухвалила рішення перейменувати одне з кільцевих перехресть на Вільної України, а частина однієї з вулиць називатиметься Вільної Білорусі.