Возле посольства РФ в Варшаве появится Аллея жертв российской агрессии

Варшавский городской совет в четверг принял решение переименовать пешеходно-велосипедный маршрут, расположенный вдоль улицы Бельведерской возле посольства России, на Аллею жертв российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

За соответствующее постановление проголосовали 55 варшавских депутатов, против высказались двое.

"Название соответствует предложенному местоположению, учитывая продолжающуюся... российскую агрессию против Украины. Кроме того, наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российское государство", - говорится в обосновании постановления.

Документ (а следовательно, и переименование), вступит в силу через 14 дней после его опубликования в официальном вестнике.

В то же время, как пишет Gazeta Wyborcza, не все разделяют решение о переименовании. Так, юридическая служба Варшавского горсовета считает название слишком длинным, а выбранный для него отрезок улицы - недостойным жертв жестокой войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в европейских городах начали массово переименовывать улицы, на которых расположены российские посольства.

Лишь недавно городской совет польского Белостока принял решение переименовать один из кольцевых перекрестков на Свободной Украины, а часть одной из улиц будет называться Свободной Беларуси.