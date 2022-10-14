Принцесі Нідерландів заборонили виходити з дому, бо їй може загрожувати викрадення

Батьки 18-річної принцеси Амалії, спадкоємиці королівського престолу Нідерландів, підтвердили, що її забрали з орендованої квартири в Амстердамі й переселили до родинного дому в Гаазі з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dutch News.

У вересні Амалія вступила до Амстердамського університету, де вивчатиме політику, психологію, право та економіку. Дівчина заявила, що планує жити разом із кількома іншими студентами в орендованому житлі, розташованому в центрі нідерландської столиці.

Принцеса Амалія в перший день навчання в університеті Амстердама Фото: ANP

Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що королівський двір значно посилив охорону Амалії через те, що вона разом із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте могли стати жертвою викрадення чи нападу.

За словами матері Амалії, королеви Максими, принцеса "майже не виходить із дому", що "має величезні наслідки для її життя".

"Це означає, що вона не живе в Амстердамі і не може вийти на вулицю. Для неї це не студентське життя, як у інших студентів. Я дуже пишаюся тим, як вона з усім цим справляється. Чесно кажучи", – сказала вона під час державного візиту до Швеції в четвер.

18-річна Амалія є єдиною спадкоємицею королівського престолу в Нідерландах. Вона веде непублічне життя, що породжувало в місцевій пресі низку спекуляцій – наприклад чи може вона побратися із жінкою, не втративши право на престол.

Минулого року принцеса потрапила у скандал, коли стало відомо, що вона відсвяткувала 18-річчя на вечірці з порушенням коронавірусних обмежень.