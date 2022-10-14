Принцессе Нидерландов запретили выходить из дома, потому что ей может угрожать похищение

Родители 18-летней принцессы Амалии, наследницы королевского престола Нидерландов, подтвердили, что ее забрали из съемной квартиры в Амстердаме и переселили в семейный дом в Гааге из соображений безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dutch News.

В сентябре Амалия поступила в Амстердамский университет, где будет изучать политику, психологию, право и экономику. Девушка заявила, что планирует жить вместе с несколькими другими студентами в арендованном жилье, расположенном в центре нидерландской столицы.

Принцесса Амалия в первый день обучения в университете Амстердама ФОТО: ANP

Позже местные СМИ сообщили, что королевский двор значительно усилил охрану Амалии из-за того, что она вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте могли стать жертвой похищения или нападения.

По словам матери Амалии, королевы Максимы, принцесса "почти не выходит из дома", что "имеет огромные последствия для ее жизни".

"Это означает, что она не живет в Амстердаме и не может выйти на улицу. Для нее это не студенческая жизнь, как у других студентов. Я очень горжусь тем, как она со всем этим справляется. Честно говоря", - сказала она во время государственного визита в Швецию в четверг.

18-летняя Амалия является единственной наследницей королевского престола в Нидерландах. Она ведет непубличную жизнь, что порождало в местной прессе ряд спекуляций - например может ли она обручиться с женщиной, не потеряв право на престол.

В прошлом году принцесса попала в скандал, когда стало известно, что она отпраздновала 18-летие на вечеринке с нарушением коронавирусных ограничений.