У Польщі відновили прокачку нафти по пошкодженій "Дружбі"
Польська компанія PERN повідомила, що її служби відновили роботу пошкодженої нитки нафтопроводу "Дружба" на західній ділянці після раптового розливу нафти там.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Технічні служби PERN у суботу відновили повну працездатність пошкодженої нитки нафтопроводу, яка постачає сиру нафту німецьким клієнтам компанії. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах західної ділянки", - повідомила компанія в суботу.
Як повідомили в компанії, причини, що призвели до інциденту, з'ясовуються.
Про розгерметизацію нафтопроводу "Дружба" PERN повідомила в середу, 12 жовтня. Розлив було виявлено приблизно за 70 км від Плоцька.
При цьому в PERN зазначили, що причини розливу невідомі. У компанії тоді заявили, що друга нитка трубопроводу працює.
У польському уряді не вважають, що розлив стався через диверсію.