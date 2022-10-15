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У Польщі відновили прокачку нафти по пошкодженій "Дружбі"

Субота, 15 жовтня 2022, 17:11

Польська компанія PERN повідомила, що її служби відновили роботу пошкодженої нитки нафтопроводу "Дружба" на західній ділянці після раптового розливу нафти там.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Технічні служби PERN у суботу відновили повну працездатність пошкодженої нитки нафтопроводу, яка постачає сиру нафту німецьким клієнтам компанії. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах західної ділянки", - повідомила компанія в суботу. 

Як повідомили в компанії, причини, що призвели до інциденту, з'ясовуються.

Про розгерметизацію нафтопроводу "Дружба" PERN повідомила в середу, 12 жовтня. Розлив було виявлено приблизно за 70 км від Плоцька. 

При цьому в PERN зазначили, що причини розливу невідомі. У компанії тоді заявили, що друга нитка трубопроводу працює.

У польському уряді не вважають, що розлив стався через диверсію.

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Польща Енергетика

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