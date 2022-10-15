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В Польше возобновили прокачку нефти по поврежденной "Дружбе"

Суббота, 15 октября 2022, 17:11

Польская компания PERN сообщила, что ее службы возобновили работу поврежденной нити нефтепровода "Дружба" на западном участке после внезапного разлива нефти там.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Технические службы PERN в субботу восстановили полную работоспособность поврежденной нити нефтепровода, поставляющей сырую нефть немецким клиентам компании. Сейчас поставки производятся по обоим трубопроводам западного участка", - сообщила компания в субботу.

Как сообщили в компании, причины, приведшие к инциденту, выясняются.

О разгерметизации нефтепровода "Дружба" PERN сообщила в среду, 12 октября. Разлив был обнаружен примерно в 70 км от Плоцка.

При этом в PERN отметили, что причины разлива неизвестны. В компании тогда заявили, что вторая нить трубопровода работает.

В польском правительстве не считают, что разлив произошел из-за диверсии.

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Польша Энергетика

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