В Польше возобновили прокачку нефти по поврежденной "Дружбе"

Польская компания PERN сообщила, что ее службы возобновили работу поврежденной нити нефтепровода "Дружба" на западном участке после внезапного разлива нефти там.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Технические службы PERN в субботу восстановили полную работоспособность поврежденной нити нефтепровода, поставляющей сырую нефть немецким клиентам компании. Сейчас поставки производятся по обоим трубопроводам западного участка", - сообщила компания в субботу.

Как сообщили в компании, причины, приведшие к инциденту, выясняются.

О разгерметизации нефтепровода "Дружба" PERN сообщила в среду, 12 октября. Разлив был обнаружен примерно в 70 км от Плоцка.

При этом в PERN отметили, что причины разлива неизвестны. В компании тогда заявили, что вторая нить трубопровода работает.

В польском правительстве не считают, что разлив произошел из-за диверсии.