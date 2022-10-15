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Румунія виділила $1 млн на оборону України та Молдови за програмою НАТО

Субота, 15 жовтня 2022, 19:32

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що надіслав органам влади 4 країн, включаючи Молдову та Україну, листи з інформацією про виділення їм загалом $1,4 млн у рамках ініціативи НАТО.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

Зокрема, Україні Румунія виділила $400 тисяч, а Румунії - $600 тисяч на зміцнення обороноздатності.

Про ухвалене румунським урядом рішення Ауреску поінформував і генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, 21 вересня уряд Румунії ухвалив рішення виділити Молдові, Україні, Грузії та Йорданії $1,4 млн. Грузії передбачено $300 тисяч, Йорданії - $100 тисяч.

Як відомо, заява президентки Маї Санду про те, що Молдові потрібно подбати про розбудову своєї армії, викликала звинувачення в "агресивних намірах" з Кремля та підконтрольного РФ Придністров’я. 

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Молдова Румунія Україна-НАТО Розширення НАТО

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