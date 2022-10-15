Румыния выделила $1 млн на оборону Украины и Молдовы по программе НАТО

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что направил органам власти 4 стран, включая Молдову и Украину, письма с информацией о выделении им в общей сложности $1,4 млн в рамках инициативы НАТО.

Об этом сообщило молдовское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В частности, Украина Румыния выделила $400 тысяч, а Румынии – $600 тысяч на укрепление обороноспособности.

О принятом румынским правительством решении Ауреску проинформировал и генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Напомним, 21 сентября правительство Румынии приняло решение выделить Молдове, Украине, Грузии и Иордании $1,4 млн. Грузии предусмотрено $300 тысяч, Иордании - $100 тысяч.

Как известно, заявление президента Майи Санду о том, что Молдове нужно позаботиться о развитии своей армии, вызвало обвинения в "агрессивных намерениях" из Кремля и подконтрольного РФ Приднестровью.