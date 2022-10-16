Байден назвав помилкою план Трасс щодо зниження податків, який їй довелося скасувати

Президент США Джо Байден розкритикував план прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс щодо зниження податків, від якого їй довелося відмовитись після критики.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Трасс у п'ятницю звільнила свого міністра фінансів Квасі Квартенга та порушила взяте під час передвиборчої кампанії зобов'язання щодо зниження корпоративного податку.

Байден у суботу заявив, що "передбачувано" те, що Трас доведеться відмовитися від свого порядку денного, який також зазнав відкритої критики з боку Міжнародного валютного фонду.

"Я був не єдиний, хто подумав, що це помилка. Я думаю, що ідея зниження податків для надбагатих...я не згоден із цією політикою, але це вирішувати Британії", — сказав президент США про плани Трасс.

Оскільки інфляція, як очікується, відіграє важливу роль на майбутніх проміжних виборах у США, Байден сказав, що американська економіка залишається "неймовірно сильною", але він "стурбований рештою світу".

"Проблема у відсутності економічного зростання та розумної політики в інших країнах. Це всесвітня інфляція, це важливо", - сказав він.

Критика Байдена у бік Траса — незвичайний крок з огляду на те, що президенти зазвичай уникають коментувати внутрішню політику союзників.

За даними британських ЗМІ, група високопоставлених представників Консервативної партії вирішила публічно закликати Трасс піти у відставку після звільнення міністра фінансів.