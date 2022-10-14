Високопоставлені члени Консервативної партії планують закликати Трасс до відставки - ЗМІ

Група високопоставлених представників Консервативної партії вирішила публічно закликати прем'єр-міністра Ліз Трасс піти у відставку після звільнення Квасі Квартенга з посади міністра фінансів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC з посиланням на джерела в партії.

Партійні гранди провели обговорення і прийняли рішення діяти після того, як з'явилися повідомлення про те, що прем'єрка планує звільнити свого міністра, що згодом підтвердилося.

Консерватори планують висловитися наступного тижня. "Це серйозні люди. Прем'єр-міністру буде важко вижити", - сказав один з учасників дискусії.

Старші торі, включаючи колишніх міністрів, вважають, що позиція прем'єр-міністра неспроможна, оскільки Квартенг проводив її політику.

"Ліз Трасс агітувала за зниження податків. Ліз Трасс виграла конкурс на посаду лідера торі на основі цієї програми. З її боку абсурдно звинувачувати Квасі", - сказав один зі співрозмовників.

Він додав, що Трасс помиляється, якщо вважає, що Квартенг не має політичної бази всередині парламентської партії.

"Люди люблять Квасі. Він доброзичливий. Він чесний. Можливо, трохи занадто чесний. Можливо, в цьому його проблема", - сказав він.