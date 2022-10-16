Байден назвал ошибкой план Трасс по снижению налогов, который ей пришлось отменить

Президент США Джо Байден раскритиковал план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов, от которого ей пришлось отказаться после критики.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Трасс в пятницу уволила своего министра финансов Кваси Квартенга и нарушила взятое во время предвыборной кампании обязательство по снижению корпоративного налога.

Байден в субботу заявил, что "предсказуемо" то, что Трасс придется отказаться от своей повестки дня, которая также подверглась открытой критике со стороны Международного валютного фонда.

"Я был не единственным, кто подумал, что это ошибка. Я думаю, что идея снижения налогов для сверхбогатых в то время, когда [...] я не согласен с этой политикой, но это решать Великобритании", — сказал президент США о планах Трасс.

Поскольку инфляция, как ожидается, сыграет важную роль на предстоящих промежуточных выборах в США, Байден сказал, что американская экономика остается "чертовски сильной", но он "обеспокоен остальным миром".

"Проблема в отсутствии экономического роста и разумной политики в других странах. Это всемирная инфляция, это важно", - сказал он.

Критика Байдена в сторону Трасса — необычный шаг, учитывая, что президенты обычно избегают комментировать внутреннюю политику союзников.

По данным британских СМИ, группа высокопоставленных представителей Консервативной партии решила публично призвать Трасс уйти в отставку после увольнения министра финансов.