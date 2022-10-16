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Президент Німеччини назвав війну Росії причиною посилення голоду у світі

Неділя, 16 жовтня 2022, 14:52

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що нинішнє посилення проблеми голоду у світі пов'язане не тільки зі змінами клімату в окремих регіонах планети, але і з перебоями в постачанні зерна, продовольства і добрив.

Про це йдеться у його промові з нагоди відзначення Всесвітнього дня продовольства, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Винна в цьому жорстока, агресивна війна Росії проти України. Занадто в багатьох регіонах нашого світу панує голод. Протягом тривалого часу у світі знижувалося число тих, хто голодує. На жаль, біда повернулася з новою силою. Ще ніколи в світі не голодувало стільки людей, скільки зараз", - йдеться у промові Штайнмаєра, що ввечері транслюватиметься по німецькому телебаченню.

За словами президента, нині у всьому світі 830 мільйонів людей страждають від хронічного недоїдання - на 150 мільйонів більше, ніж лише три роки тому.

"Це сумний рекорд", - констатував Штайнмаєр, зазначивши, що особливо важка ситуація склалася в регіоні Африканського Рогу, де панує" найстрашніша посуха за останні 40 років", і в Пакистані, де мільйони людей страждають від наслідків катастрофічних повеней.

На тлі цього Штайнмаєр закликав німців продовжувати робити пожертви на користь тих, хто голодує, попри стурбованість через зростання цін у своїй власній країні. "Не забуваймо особливо зараз про те, що нас згуртовує - про наше співчуття", - нагадав він.

Як повідомлялося, РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море.

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Війна з РФ Німеччина

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