Кулеба закликав не дати РФ зірвати "зерновий коридор" через Чорне море
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море після сигналів з Москви про наміри вийти з угоди.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Росія робить саме те, про що ми попереджали… Хотів би, щоб кожна родина в Африці, Азії та на Близькому Сході знала: Україна не висуває ніяких додаткових умов, ми просто хочемо, щоб коридор і далі працював. Час захистити зерновий коридор - це прямо зараз. Закликаю усі країни та організації надіслати Москві чіткий сигнал: шантаж має зупинитися, Росії не дозволять ставити під загрозу долі мільйонів людей. Мій заклик особливо адресований тим країнам, які залежать від зерна з України", - наголосив Дмитро Кулеба.
The time to protect the Black Sea grain corridor is now. I urge all states and organizations to make it clear to Moscow: blackmail must stop and Russia is not allowed to put millions of people at risk. My call is especially on states which rely on Ukraine’s grain exports 2/2— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2022
Як повідомлялося, 13 жовтня із заяви постпреда Росії при ООН у Женеві стало відомо, що РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Які саме претензії Росія висловила, він не уточнив і відмовився надавати копію листа.