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Кулеба закликав не дати РФ зірвати "зерновий коридор" через Чорне море 

Четвер, 13 жовтня 2022, 20:24

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не дати Росії зірвати "зерновий коридор" через Чорне море після сигналів з Москви про наміри вийти з угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія робить саме те, про що ми попереджали… Хотів би, щоб кожна родина в Африці, Азії та на Близькому Сході знала: Україна не висуває ніяких додаткових умов, ми просто хочемо, щоб коридор і далі працював. Час захистити зерновий коридор - це прямо зараз. Закликаю усі країни та організації надіслати Москві чіткий сигнал: шантаж має зупинитися, Росії не дозволять ставити під загрозу долі мільйонів людей. Мій заклик особливо адресований тим країнам, які залежать від зерна з України", - наголосив Дмитро Кулеба. 

Як повідомлялося, 13 жовтня із заяви постпреда Росії при ООН у Женеві стало відомо, що РФ надіслала ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді. Які саме претензії Росія висловила, він не уточнив і відмовився надавати копію листа. 

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