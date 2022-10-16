Президент Германии назвал войну России причиной усиления голода в мире

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что нынешнее усугубление проблемы голода в мире связано не только с изменениями климата в отдельных регионах планеты, но и с перебоями в поставках зерна, продовольствия и удобрений.

Об этом говорится в его речи по случаю Всемирного дня продовольствия, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Виновата в этом жестокая, агрессивная война России против Украины. Слишком во многих регионах нашего мира царит голод. В течение длительного времени в мире снижалось число голодающих. К сожалению, беда вернулась с новой силой. Еще никогда в мире не голодало столько людей, сколько сейчас", - говорится в речи Штайнмайера, которая вечером будет транслироваться по немецкому телевидению.

По словам президента, сейчас во всем мире 830 миллионов людей страдают хроническим недоеданием - на 150 миллионов больше, чем всего три года назад.

"Это печальный рекорд", - констатировал Штайнмайер, отметив, что особо тяжелая ситуация сложилась в регионе Африканского Рога, где царит "страшнейшая засуха за последние 40 лет", и в Пакистане, где миллионы людей страдают от последствий катастрофических наводнений.

На фоне этого Штайнмайер призвал немцев продолжать делать пожертвования в пользу голодающих, несмотря на обеспокоенность из-за роста цен в своей собственной стране.

Как сообщалось, РФ направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре.