Парламент Британії може скасувати норму, яка унеможливлює відставку уряду

У Британії можуть переглянути норму, згідно з який прем'єрці Ліз Трасс не може бути висунуто вотум недовіри.

Як повідомляє "Європейська правда", про це ВВС заявив високопоставлений депутат-консерватор сер Джеффрі Кліфтон-Браун.Серед іншого, він є скарбником Комітету 1922 року, який відповідає за проведення конкурсів лідерства торі

За його словами, ця норма може бути скасована у випадку, якщо цей крок підтримує достатня кількість депутатів від Торі. "Звичайно, у нас є повноваження змінити правила", — сказав сер Джеффрі Кліфтон-Браун,

Вотум довіри може бути викликаний, якщо 15% депутатів-торі надішлють листи з проханням провести таке опитування. Однак, оскільки Трасс стала лідером лише у вересні, чинні правила забороняють проводити таке голосування до вересня 2023 року.

За словами Кліфтон-Брауна, зміна правил є "дуже серйозним кроком", а тому його має підтримати "переважна більшістю" депутатів-консерваторів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, група високопоставлених представників Консервативної партії вирішила публічно закликати прем'єр-міністра Ліз Трасс піти у відставку після звільнення Квасі Квартенга з посади міністра фінансів.

А раніше прем'єрка Ліз Трасс скасувала частину економічного пакету, що передбачав зниження податків, після різкої критики та звільнення міністра фінансів.