Парламент Британии может отменить норму, которая делает невозможной отставку правительства

В Британии могут пересмотреть норму, согласно которой премьеру Лиз Трасс не может быть выдвинут вотум недоверия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом ВВС заявил вісокопосталенній депутат-консерватор сэр Джеффри Клифтон-Браун. Среди прочего, он является казначеем Комитета 1922 года, который отвечает за проведение конкурсов лидерства тори.

По его словам, эта норма может быть упразднена в случае, если этот шаг поддерживает достаточное количество депутатов от Тори. "Конечно, у нас есть полномочия изменить правила", - сказал сэр Джеффри Клифтон-Браун,

Вотум доверия может быть вызван, если 15% депутатов пришлют письма с просьбой провести такой опрос. Однако поскольку Трасс стала лидером только в сентябре, действующие правила запрещают проводить такое голосование до сентября 2023 года.

По словам Клифтон-Брауна, смена правил является "очень серьезным шагом", а потому его должно поддержать "подавляющее большинство" депутатов-консерваторов.

Напомним, по информации СМИ, группа высокопоставленных представителей Консервативной партии решила публично призвать премьер-министра Лиз Трасс уйти в отставку после увольнения Кваси Квартенга с должности министра финансов.

А ранее премьер Лиз Трасс отменила часть экономического пакета, предусматривавшего снижение налогов, после резкой критики и увольнения министра финансов.