У Британії заявили про найбільший спалах пташиного грипу в історії, різдвяні індички під загрозою

Постачання різдвяних індичок можуть опинитися під загрозою, якщо найгірший в історії Великої Британії спалах пташиного грипу продовжить поширюватися.

З такою заявою виступив Національний союз фермерів, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

До теперішнього часу довелося знищити понад 3 мільйони птахів, а на всьому південному заході Англії введено зони запобігання пташиного грипу.

Пташиний грип було виявлено у 155 місцях по всій Великій Британії.

У той час як популяції диких птахів серйозно постраждали, птахівники все більше турбуються про своїх домашніх птахів.

"Якщо пташиний грип, наприклад, потрапить до індички, це може викликати реальні проблеми з постачанням напередодні Різдва. Реалії цього дуже суворі", - сказав Джеймс Моттерсхед, голова Ради з птахівництва.

27 вересня Міністерство довкілля, продовольства і сільського господарства розширило зони запобігання пташиному грипу після низки виявлених випадків.

Тепер за законом власники повинні дотримуватися суворих заходів біологічної безпеки - власники понад 500 птахів тепер зобов'язані обмежити доступ на ділянку для людей, які не мають відношення до виробництва.

Наразі фермери отримують компенсацію тільки за вибраковування здорових птахів, але не за тих, які загинули від хвороби, і не за подальші збитки.

Раніше повідомлялося, що з листопада 2021 року через епідемію пташиного грипу у Франції знищили 16 млн особин птиці на фермах і птахофабриках, що є рекордними втратами для країни з такої причини.