В Британии заявили о крупнейшей вспышке птичьего гриппа в истории, рождественские индейки под угрозой

Поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой, если худшая в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа продолжит распространяться.

С таким заявлением выступил Национальный союз фермеров, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

К настоящему времени пришлось уничтожить более 3 миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения птичьего гриппа.

Птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании.

В то время как популяции диких птиц серьезно пострадали, птицеводы все больше беспокоятся о своих домашних птицах.

"Если птичий грипп, например, попадет в индейку, это может вызвать реальные проблемы с поставками в преддверии Рождества. Реалии этого весьма суровы", - сказал Джеймс Моттерсхед, председатель Совета по птицеводству.

27 сентября Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширило зоны предотвращения птичьего гриппа после ряда выявленных случаев.

Теперь по закону владельцы должны соблюдать строгие меры биологической безопасности - владельцы более 500 птиц теперь обязаны ограничить доступ на участок для людей, не имеющих отношения к производству.

В настоящее время фермеры получают компенсацию только за выбраковку здоровых птиц, но не за тех, которые погибли от болезни, и не за последующие убытки.