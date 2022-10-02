У Туреччині спустили на воду український корвет "Гетьман Іван Мазепа"

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

Про це йдеться на Facebook-сторінці першої леді Олени Зеленської, яка була присутня на церемонії, пише "Європейська правда",

"Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - йдеться у повідомленні.

Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета.

Раніше планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову.