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У Туреччині спустили на воду український корвет "Гетьман Іван Мазепа"

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Неділя, 2 жовтня 2022, 21:41

У Туреччині на верфі RMK Marine спустили на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа".

Про це йдеться на Facebook-сторінці першої леді Олени Зеленської, яка була присутня на церемонії, пише "Європейська правда",

"Сьогодні у Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні й водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" (це ім’я обрав для нього президент України ще у 2021 році, коли розпочиналось будівництво), буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України", - йдеться у повідомленні.

Перший корвет для ВМС ЗС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року. Наприкінці грудня на суднобудівному підприємстві в Стамбулі почали збирати корпус корвета.

Раніше планувалося, що до кінця 2022 року корабель із частковим оснащенням відбуксують в Україну на добудову.

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Туреччина

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