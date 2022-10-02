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В Турции спустили на воду украинский корвет "Гетман Иван Мазепа"

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Воскресенье, 2 октября 2022, 21:41

В Турции на верфи RMK Marine спустили на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа".

Об этом говорится на Facebook-странице первой леди Елены Зеленской, которая присутствовала на церемонии, пишет "Европейская правда",

"Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце. Противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа" (это имя выбрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство), будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины", - говорится в сообщении.

Первый корвет для ВМС ВС Украины заложили в Турции в сентябре 2021 года. В конце декабря на судостроительном предприятии в Стамбуле начали собирать корпус корвета.

Ранее планировалось, что до конца 2022 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку.

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Турция

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