Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Горілчаний подарунок" Берлусконі від Путіна порушує санкції ЄС - ЗМІ

Четвер, 20 жовтня 2022, 12:59

20 пляшок горілки, які італійцю Сільвіо Берлусконі як подарунок на день народження відправив президент Росії Владімір Путін, порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Про це заявила Європейська комісія у четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"На мій день народження він (Путін.- Ред.) надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист", - сказав Берлусконі депутатам нижньої палати парламенту, згідно з аудіозаписом, опублікованим інформаційним агентством LaPresse.

Пакет санкцій ЄС, узгоджений у квітні, розширив заборону на імпорт російських товарів, включаючи спиртні напої, зокрема, горілку, заявив представник Єврокомісії. Він додав, що винятків для подарунків не передбачено.

Проте, за словами комісії, застосування санкцій залежить від окремих держав-членів ЄС, і тому не зрозуміло, чи італійська влада здійснюватиме якісь дії для розслідування цієї справи.

У відповідь на коментарі Берлусконі про Путіна та війну в Україні Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром Італії, заявила в середу, що її новий уряд буде пронатівським і сильною ланкою ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Путін

Статті

Нова безпекова стратегія США: як 2022 рік змусив Білий дім змінити оцінку ризиків

Нова стратегія США створює низку можливостей для України. Та цими можливостями ще треба правильно скористатися.
20 жовтня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Зрозуміти Туреччину: що змушує Ердогана одночасно допомагати Путіну та Україні

Пересічні турки співчувають Росії, що стала "жертвою" підступного Заходу, але одночасно тоннами відправляють гуманітарну допомогу українцям.
19 жовтня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди

5 сценаріїв руху до ЄС: що може зробити євроінтеграцію вдалою, а що – зупинити її

Євроінтеграція України не обов’язково станеться, а якщо станеться, то не обов’язково буде успішною. До яких викликів вже зараз треба бути готовими суспільству?
19 жовтня 2022 — Валерій Пекар, для Європейської правди