"Горілчаний подарунок" Берлусконі від Путіна порушує санкції ЄС - ЗМІ

20 пляшок горілки, які італійцю Сільвіо Берлусконі як подарунок на день народження відправив президент Росії Владімір Путін, порушують європейські санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Про це заявила Європейська комісія у четвер, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"На мій день народження він (Путін.- Ред.) надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милий лист", - сказав Берлусконі депутатам нижньої палати парламенту, згідно з аудіозаписом, опублікованим інформаційним агентством LaPresse.

Пакет санкцій ЄС, узгоджений у квітні, розширив заборону на імпорт російських товарів, включаючи спиртні напої, зокрема, горілку, заявив представник Єврокомісії. Він додав, що винятків для подарунків не передбачено.

Проте, за словами комісії, застосування санкцій залежить від окремих держав-членів ЄС, і тому не зрозуміло, чи італійська влада здійснюватиме якісь дії для розслідування цієї справи.

У відповідь на коментарі Берлусконі про Путіна та війну в Україні Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступним прем'єр-міністром Італії, заявила в середу, що її новий уряд буде пронатівським і сильною ланкою ЄС.