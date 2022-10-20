Польща орендує розвідувальний дрон MQ-9A Reaper

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер повідомив, що країна взяла в оренду безпілотний розвідувальний комплекс MQ-9A REAPER.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ще одна інвестиція в безпеку Польщі. Підписали контракт на передачу в оренду Війська Польського безпілотного розвідувального комплексу MQ-9A REAPER. Це проміжне рішення. Будемо використовувати його до тих пір, поки не придбаємо власну безпілотну розвідувальну систему", – написав Блащак у Twitter.

Kolejna inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Podpisaliśmy umowę na leasing dla #WojskoPolskie bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A REAPER. To rozwiązanie pomostowe. Będziemy z niego korzystać do czasu pozyskania własnego bezzałogowego systemu rozpoznawczego. pic.twitter.com/N7BWWEvJrT — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 20, 2022

Як зазначає "Польське радіо", MQ-9 Reaper – це американський безпілотник, який використовують США, Бритнія, Франція, Іспанія та Італія. Дрон оснащений турбогвинтовим двигуном Honeywell TPE331-10, завдяки якому тривалість польоту становить 27 годин, а дальність – до 1800 кілометрів.

Раніше Польща підписала угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках своєї останньої угоди з Південною Кореєю.

Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.