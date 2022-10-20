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Польша арендует разведывательный дрон MQ-9A Reaper

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Четверг, 20 октября 2022, 20:37

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг сообщил, что страна взяла в аренду беспилотный разведывательный комплекс MQ-9A REAPER.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще одна инвестиция в безопасность Польши. Подписали контракт на передачу в аренду Войска Польского беспилотного разведывательного комплекса MQ-9A REAPER. Это промежуточное решение. Будем использовать его до тех пор, пока не приобретем собственную беспилотную разведывательную систему", - написал Блащак в Twitter.

Как отмечает "Польское радио", MQ-9 Reaper - это американский беспилотник, который используют США, Бритния, Франция, Испания и Италия. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10, благодаря которому продолжительность полета составляет 27 часов, а дальность - до 1800 километров.

Ранее Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках своей последней сделки с Южной Кореей.

Ряд соглашений, подписанных за последние месяцы на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.

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Польша

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