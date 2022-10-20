Польша арендует разведывательный дрон MQ-9A Reaper

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг сообщил, что страна взяла в аренду беспилотный разведывательный комплекс MQ-9A REAPER.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Еще одна инвестиция в безопасность Польши. Подписали контракт на передачу в аренду Войска Польского беспилотного разведывательного комплекса MQ-9A REAPER. Это промежуточное решение. Будем использовать его до тех пор, пока не приобретем собственную беспилотную разведывательную систему", - написал Блащак в Twitter.

Kolejna inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Podpisaliśmy umowę na leasing dla #WojskoPolskie bezzałogowego systemu rozpoznawczego MQ-9A REAPER. To rozwiązanie pomostowe. Będziemy z niego korzystać do czasu pozyskania własnego bezzałogowego systemu rozpoznawczego. pic.twitter.com/N7BWWEvJrT — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 20, 2022

Как отмечает "Польское радио", MQ-9 Reaper - это американский беспилотник, который используют США, Бритния, Франция, Испания и Италия. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-10, благодаря которому продолжительность полета составляет 27 часов, а дальность - до 1800 километров.

Ранее Польша подписала соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках своей последней сделки с Южной Кореей.

Ряд соглашений, подписанных за последние месяцы на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.