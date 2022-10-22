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Іспанія посилить східний фланг НАТО 14 винищувачами

Субота, 22 жовтня 2022, 20:00

Іспанія в суботу заявила, що відправить 14 винищувачів до Болгарії і Румунії для посилення східного флангу НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Мадрид відправить шість винищувачів Eurofighter і 130 солдатів до Болгарії в період з середини листопада до початку грудня для підготовки місцевих сил, йдеться в заяві іспанського міністерства оборони.

Там додали, що в рамках подальшого розгортання вісім винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС будуть відправлені до Румунії в період з грудня по березень 2023 року в рамках стратегії НАТО "реагування і стримування".

З 17 жовтня в Румунії також розгорнуто радар повітряного спостереження дальнього радіуса дії, який може залишитися в країні до кінця червня 2023 року, йдеться в заяві.

Іспанія також посилить місії своїх ВПС, що входять до складу "повітряного щита". Країна вже направила 12 винищувачів до східних членів НАТО - Болгарії, Литви і Естонії - після того, як Росія вторглася в Україну в лютому.

Раніше повідомлялося, що наступного місяця Іспанія направить до Болгарії до восьми бойових літаків.

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Іспанія

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