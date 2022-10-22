Испания усилит восточный фланг НАТО 14 истребителями

Испания в субботу заявила, что отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Мадрид отправит шесть истребителей Eurofighter и 130 солдат в Болгарию в период с середины ноября до начала декабря для подготовки местных сил, говорится в заявлении испанского министерства обороны.

Там добавили, что в рамках дальнейшего развертывания восемь истребителей F18M и 130 военнослужащих ВВС будут отправлены в Румынию в период с декабря по март 2023 года в рамках стратегии НАТО "реагирования и сдерживания".

С 17 октября в Румынии также развернут радар воздушного наблюдения дальнего радиуса действия, который может остаться в стране до конца июня 2023 года, говорится в заявлении.

Испания также усилит миссии своих ВВС, входящих в состав "воздушного щита". Страна уже направила 12 истребителей к восточным членам НАТО - Болгарии, Литве и Эстонии - после того, как Россия вторглась в Украину в феврале.

Ранее сообщалось, что в следующем месяце Испания направит в Болгарию до восьми боевых самолетов.