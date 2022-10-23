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Нова прем’єрка Італії готує зустріч із очільниками інституцій ЄС і генсеком НАТО – ЗМІ

Неділя, 23 жовтня 2022, 15:38

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка стала першою жінкою на цій посаді, готується до зустрічей з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і президентом США Джо Байденом, щоб підтвердити незмінний зовнішньополітичний курс Рима.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на il Giornale.

Очікується, що в найближчі дні Мелоні проведе телефонні розмови з керівниками європейських інституцій – президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та главою Європарламенту Робертою Метсолою.

Далі лідерка "Братів Італії" очікує на затвердження складу уряду парламентом у вівторок-середу й після цього може вирушити до Брюсселя, щоб зустрітися з генсеком НАТО у штаб-квартирі Альянсу, а також керівниками євроінституцій.

У середині листопада, коли відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії, Мелоні також хоче провести двосторонню зустріч із президентом США Джо Байденом. Не виключається також якнайшвидший візит до Вашингтона.

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Це підтверджує намір нового італійського уряду, який уперше з часів Другої світової війни формують ультраправі партії, "суворо продовжувати зовнішньополітичну лінію, яку окреслив" колишній прем’єр Маріо Драґі, зазначає il Giornale.

Нагадаємо, в суботу лідерка "Братів Італії" Джорджа Мелоні та міністри її уряду склали присягу. Першій в історії республіки жінці-прем'єру менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла доручив сформувати новий уряд.

Перед тим вона оголосила членів свого кабінету.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

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Італія

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