Мелоні оголосила склад майбутнього уряду: Таяні очолить МЗС Італії, Сальвіні – Мінінфраструктури

Майбутня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в п’ятницю після отримання мандату на формування нового уряду оголосила імена кандидатів на ключові міністерські посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Міністерство внутрішніх справ очолить представник "Ліги" Маттео П'янтедозі, який уже працював там керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні, а донедавна обіймав посаду префекта Рима.

Міністром оборони, за пропозицією Мелоні, має стати співзасновник "Братів Італії" Гвідо Кросетто. Він має тривалий досвід у політиці, але у 2018 році пішов із неї й присвятив себе сімейному бізнесу.

Ще одне важливе міністерство – закордонних справ очолить представник "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні. Він із 2017 по 2019 рік був президентом Європарламенту. Таяні також буде заступником прем’єрки.

Зрештою, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні суміщатиме посади віце-прем’єра й міністра інфраструктури.

Раніше у п'ятницю президент Італії Серджо Маттарелла доручив лідерці партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні сформувати майбутній уряд. Вона має скласти присягу глави уряду в суботу о 10:00 за місцевим часом (11:00) за Києвом і таким чином стати першою жінкою на посаді прем'єра.

Партія Мелоні "Брати Італії" виграла парламентські вибори наприкінці вересня, об'єднавшись з іншими правими силами "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі та "Ліга" Маттео Сальвіні.

Для офіційного затвердження уряду він має отримати більшість голосів в обох палатах парламенту, де головні посади вже обіймають представники правого блоку.

Домовленості про формування уряду в Італії відбуваються на тлі низки суперечностей між членами коаліції. Зокрема, Мелоні доводилось реагувати на випади Берлусконі, який прямо звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

Мелоні запевнила, що її уряд матиме "чітку, однозначну лінію зовнішньої політики", і вона вимагатиме "ясності" від усіх міністрів із цього питання. Вона запевнила, що Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО, і той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду.

Як відомо, Мелоні після перемоги на виборах в Італії пообіцяла підтримку Україні.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.