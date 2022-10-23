Новый премьер Италии готовит встречу с руководителями институтов ЕС и генсеком НАТО - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая стала первой женщиной на этом посту, готовится к встречам с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом, чтобы подтвердить неизменный внешнеполитический курс Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на il Giornale.

Ожидается, что в ближайшие дни Мелони проведет телефонные разговоры с руководителями европейских институтов - президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Робертой Метсолой.

Далее лидер "Братьев Италии" ожидает утверждения состава правительства парламентом во вторник-среду и после этого может отправиться в Брюссель, чтобы встретиться с генсеком НАТО в штаб-квартире Альянса, а также руководителями евроинститутов.

В середине ноября, когда состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, Мелони также хочет провести двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. Не исключается также скорейший визит в Вашингтон.

Это подтверждает намерение нового итальянского правительства, которое впервые со времен Второй мировой войны формируют ультраправые партии, "строго продолжать внешнеполитическую линию, которую очертил" бывший премьер Марио Драги, отмечает il Giornale.

Напомним, в субботу лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони и министры ее правительства приняли присягу. Первой в истории республики женщине-премьеру менее чем через месяц после выборов президент Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство.

Перед тем она объявила членов своего кабинета.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.