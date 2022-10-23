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Новый премьер Италии готовит встречу с руководителями институтов ЕС и генсеком НАТО - СМИ

Воскресенье, 23 октября 2022, 15:38

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая стала первой женщиной на этом посту, готовится к встречам с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом США Джо Байденом, чтобы подтвердить неизменный внешнеполитический курс Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на il Giornale.

Ожидается, что в ближайшие дни Мелони проведет телефонные разговоры с руководителями европейских институтов - президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европарламента Робертой Метсолой.

Далее лидер "Братьев Италии" ожидает утверждения состава правительства парламентом во вторник-среду и после этого может отправиться в Брюссель, чтобы встретиться с генсеком НАТО в штаб-квартире Альянса, а также руководителями евроинститутов.

В середине ноября, когда состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, Мелони также хочет провести двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. Не исключается также скорейший визит в Вашингтон.

Новый глава МИД Италии первый телефонный разговор провел с Кулебой

Это подтверждает намерение нового итальянского правительства, которое впервые со времен Второй мировой войны формируют ультраправые партии, "строго продолжать внешнеполитическую линию, которую очертил" бывший премьер Марио Драги, отмечает il Giornale.

Напомним, в субботу лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони и министры ее правительства приняли присягу. Первой в истории республики женщине-премьеру менее чем через месяц после выборов президент Серджо Маттарелла поручил сформировать новое правительство.

Перед тем она объявила членов своего кабинета.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.

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Италия

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