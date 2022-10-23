Уряд Ірландії терміново обговорить проблему розселення біженців з України – не вистачає місць

Міністри уряду Ірландії в понеділок проведуть засідання, щоб обговорити поточну нестачу житла для біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Раніше цього тижня ірландсбкий уряд оголосив, що дублінський транзитний центр Citywest Transit Hub, який використовується для розміщення біженців, більше не може приймати нових людей. У четвер центр тимчасово закрили.

Міністр у справах дітей Ірландії Родерік О'Горман заявив, що не може виключити можливість того, що деяким біженцям доведеться спати на вулиці. Але додав, що сім'ї з дітьми та вразливі верстви населення отримають першочергове право на розселення.

У суботу понад 30 українців розповіли ірландському мовнику RTÉ, що вони провели ніч в аеропорту Дубліна й прийшли до центру для бездомних, бо їх не змогли розселити. На цьому тлі прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтримав дії свого уряду, який "надзвичайно швидко" відреагував на війну в Україні.

"Ми всі можемо оцінити кількість людей, які прибувають, але це не означає, що можна одразу надати їм житло. Нам доведеться рухатися швидше, щоб розмістити все більшу кількість людей. Війна зараз посилюється і набуває дуже неприємних обертів, і цивільне населення зараз є мішенню", – заявив він.

Нагадаємо, Ірландія майже одразу після початку вторгнення РФ в Україну відкрила кордони для українських біженців. За останніми даними, понад 54 тисячі громадян України попросили притулку в Ірландії з початку війни, й це число продовжує зростати.