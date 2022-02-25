Ірландія запроваджує безвіз для України

Уряд Ірландії ухвалив екстрене рішення, яким скасував візові вимоги для громадян України.

Про це йдеться в офіційній спільній заяві МЗС та Мінюсту цієї держави, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Очільниця Мінюсту Ірландії Хелен Макенті пояснила, що це рішення є однією з відповідей Ірландії на російську агресію проти України.

"Ми підтримуємо Україну та український народ та будемо, разом з нашими партнерами у Європейському Союзі, відігравати свою роль у підтримці України у часи скрути. Саме тому я ухвалила рішення невідкладно скасувати візові вимоги для громадян України", - пояснила міністерка.

Вона пояснила, що це рішення має на меті спростити також виїзд українських громадян, що є родичами громадян Ірландії, які шукають можливість втекти від збройного конфлікту. Утім, безвіз стосуватиметься усіх подорожуючих.

"Те рішення буде застосовуватися до всіх громадян України, які хочуть подорожувати до Ірландії", - наголосила вона.

Рішення ухвалене за надзвичайною процедурою і починає діяти невідкладно, відсьогодні. Ті українці, які прямуватимуть до Ірландії за безвізовою процедурою, матимуть 90 днів для того щоби залишити країну або врегулювати підстави свого більш тривалого перебування у Ірландії.

Оскільки йдеться про надзвичайне рішення, уряд Ірландії не гарантує збереження безвізу після завершення конфлікту; утім, повідомлення не містить і заборони такої можливості. "Цей порядок буде перебувати у стані перегляду, утім, уряд Ірландії буде працювати разом з колегами з інших держав над панєвропейськими заходами із захисту тих, хто їде з України", - пояснила вона.

Як відомо, Ірландія досі лишалася єдиною державою ЄС, що не запровадила безвізовий в’їзд для України, оскільки вона не бере участі у міграційній політиці ЄС. Ірландія перебуває у спільному візовому просторі з Британією і досі вважалася державою з дуже обтяжливим для українців візовим режимом.

Як повідомлялося, ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

Сусідня Молдова готує центри для прийому перших біженців з України. Польща також готується до прийому біженців.