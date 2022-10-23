Правительство Ирландии срочно обсудит проблему расселения беженцев из Украины - не хватает мест

Министры правительства Ирландии в понедельник проведут заседание, чтобы обсудить текущую нехватку жилья для беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ранее на этой неделе ирландское правительство объявило, что дублинский транзитный центр Citywest Transit Hub, который используется для размещения беженцев, больше не может принимать новых людей. В четверг центр временно закрыли.

Министр по делам детей Ирландии Родерик О'Горман заявил, что не может исключить возможность того, что некоторым беженцам придется спать на улице. Но добавил, что семьи с детьми и уязвимые слои населения получат первоочередное право на расселение.

В субботу более 30 украинцев рассказали ирландскому вещателю RTÉ, что они провели ночь в аэропорту Дублина и пришли в центр для бездомных, потому что их не смогли расселить. На этом фоне премьер-министр Ирландии Михал Мартин поддержал действия своего правительства, которое "чрезвычайно быстро" отреагировало на войну в Украине.

"Мы все можем оценить количество прибывающих людей, но это не означает, что можно сразу предоставить им жилье. Нам придется двигаться быстрее, чтобы разместить все большее количество людей. Война сейчас усиливается и приобретает очень неприятные обороты, и гражданское население сейчас является мишенью", - заявил он.

Напомним, Ирландия почти сразу после начала вторжения РФ в Украину открыла границы для украинских беженцев. По последним данным, более 54 тысяч граждан Украины попросили убежища в Ирландии с начала войны, и это число продолжает расти.